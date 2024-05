Samardzic rilanciato da Cannavaro: Juve, fissata la nuova cifra mercato

L’Udinese si aggrappa al suo Mago per realizzare l’incantesimo salvezza. Le giocate di Lazar Samardzic possono raddrizzare una stagione che in casa bianconera stava prendendo, decisamente, una brutta piega. I friulani, infatti, con Gabriele Cioffi al timone erano precipitati in zona retrocessione. La cura Fabio Cannavaro invece ha rivitalizzato una squadra che sembrava in caduta libera come testimoniano i 5 punti ottenuti nelle ultime 3 giornate contro Bologna, Napoli e Lecce. Il successo di lunedì al Via del Mare ha permesso all’Udinese di balzare fuori dalla zona calda della classifica. Tanto che ora ai bianconeri basterà un successo al BluEnergy Stadium domenica contro l’Empoli per staccare il pass salvezza con 90 minuti d’anticipo sulla fine del torneo. Mica male per chi a un certo punto sembra seriamente a rischio di sprofondare in Serie B. Merito anche di un Samardzic totalmente rigenerato e rivitalizzato dall’avvento in panchina di Cannavaro. Il talento serbo ha trovato finalmente nell’allenatore campano un tecnico che l’ha messo al centro della squadra, ottenendo quella piena fiducia che gli era mancata dal suo predecessore.