Fagioli con la Juve e Ravanelli a Roma: qual è il piano di Allegri

Nicolò Fagioli ha di nuovo viaggiato in trasferta con la squadra dopo sette mesi. È arrivato a Roma ieri e poi, in mattinata, è stato con i dirigenti all'evento organizzato dalla Juventus per i media e gli sponsor in un elegante terrazza romana. Un'occasione nella quale Fagioli ha incontrato molti ex giocatori della Juventus, fra i quali anche i grandi campioni della Champions del 1996, vinta proprio a Roma. E Fagioli si è intrattenuto con Fabrizio Ravanelli , autore del gol nella finale contro l'Ajax, che lo ha incoraggiato per il suo ritorno in campo.

La nuova vita di Fagioli

Da lunedì, infatti, per Fagioli ricomincerà una nuova vita. La squalifica per la questione delle scommesse, infatti, scade alla mezzanotte di domenica e la Juventus giocherà in posticipo contro il Bologna il lunedì sera al Dall'Ara. L'occasione per riassaporare il clima partita e, molto probabilmente, per tornare in campo anche solo per qualche minuto. Il piano di Allegri, infatti, è rilanciare subito Fagioli, in modo che chiuda la stagione in campo e ritrovi lo spirito per la prossima stagione.

Fagioli, in questi mesi, ha svolto un percorso riabilitativo con un psicologo e ha partecipato a molti incontri per parlare con i giovani della sua dipendenza dal gioco d'azzardo, ormai superata. Ha continuato ad allenarsi, anche se non con la squadra, e presto potrà riprendere anche quell'attività. La Juventus crede molto in lui e tutti sono convinti di ritrovare un giocatore molto più maturo e solido dopo questo anno difficile, ma di crescita.