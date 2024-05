Bologna-Juve, designato Ayroldi: i precedenti sorridono ai bianconeri

Ultime due giornate in Serie A prima di avere tutti i verdetti ufficiali. Al netto di posizioni ancora da decidere c'è ancora chi è in lotta per un posto in Europa (l'ultima in Champions) e chi invece deve conquistare punti per la salvezza. L'AIA, dopo la finale di Coppa Italia, ha diramato le designazioni del prossimo turno, non ché il penultimo del massimo campionato. Per la gara tra Bologna e Juventus è stato designato Giovanni Ayroldi di Molfetta, coadiuvato dagli assistenti Bresmes, Di Monte e Minelli come quarto uomo. Al Var Meraviglia e Avar Irrati.