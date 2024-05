Gatti presto papà, nuovo bebè in arrivo in casa Juve: l’annuncio della compagna

Federico Gatti diventerà presto papà. Greta Bardelli ha annunciato nelle scorse ore il lieto evento condividendo un dolce scatto che ritrae la coppia in campo subito dopo la vittoria della Juventus in Coppa Italia. Nell'immagine si vede il giocatore bianconero appoggiare delicatamente la sua mano destra sul grembo della compagna. A commento della foto le parole della wag: " Mamma e papà ti stanno aspettando ", completando poi con una serie di emoji a forma di cuore rosso.

Gatti e Greta in attesa di un bebè: la reazione social

L'annuncio di Greta e Federico Gatti ha suscitato la reazione di follower e tifosi. Sono state tante le wags Juve a complimentarsi con la Barde, tra queste anche Michela Persico (giornalista e futura sposa di Daniele Rugani), Agata Siermaska (compagna di Milik), Giulia Bernacci (lady Fagioli), Giulia Ortaggi (ex di Pinsoglio). Tra i follower se c'è chi invia tanti auguri alla coppia, c'è anche chi sottolinea: "Un piccolo bianconero o bianconera in arrivo". Nella notte dell'Olimpico il difensore è stato tra i protagonisti di un gesto vigoroso nei confronti di Giuntoli, che al termine della sfida contro l'Atalanta si è lasciato andare a un abbraccio molto affettuoso. Talmente tanto che il direttore sportivo bianconero ci ha rimesso la giacca, che non ha resistito agli strattoni del difensore della Vecchia Signora. Una scena simpatica, pizzicata dalle telecamere.