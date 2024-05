Ferrero-Scanavino-Giuntoli, parole da Juve: cosa hanno detto alla squadra

Montero e il terzo posto in palio

A dirigere l’allenamento la coppia formata da Padoin e Magnanelli mentre oggi toccherà a Paolo Montero salire in cattedra. Almeno per questa vigilia di Bologna-Juventus non è prevista la consueta conferenza stampa pregara: per ascoltare le prima parole dell’uruguaiano occorrerà aspettare la fine della sfida di domani sera al Dall’Ara. Un match che non varrà solo per la gloria visto che in ballo c’è comunque il terzo posto con al momento le due squadre appaiate dietro Inter e Milan.