Juve, cambio di strategia ed estate europea: la nuova ipotesi per il ritiro

Juve, niente ritiro negli Stati Uniti

Il club bianconero, ancora alla ricerca dello sponsor principale da esibire sulle maglie della prima squadra, ha deciso di cambiare strategia di lavoro per l’estate ormai alle porte: quello agli Stati Uniti, in realtà, è soltanto un arrivederci alla prossima estate, quando la Juventus sarà una delle 32 partecipanti al nuovo Mondiale per club Fifa che si svolgerà proprio negli Usa dal 15 giugno al 15 luglio 2025 (in stadi Nfl ma in città ancora da definire). Dieci giorni di ritiro dall’altra parte del mondo comportano comunque un dispendio di energie maggiore e modificano la preparazione in maniera netta rispetto a chi, invece, si limiterà a spostarsi per qualche amichevole: considerando che la nuova stagione porterà più partite e potrebbe terminare anche a luglio dell’anno prossimo, il club bianconero ha optato per restare alla Continassa per i primi giorni di ritiro, ma con l’idea di spostarsi comunque per 7/10 giorni in un’altra location.

