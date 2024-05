Yildiz: La 10 è bella ma penso solo alla Juve, voglio restare qui

BOLOGNA - Secondo gol in Serie A per Kenan Yildiz che nel finale del match del Dall'Ara mette il sigillo finale sul pirotecnico 3-3 tra Bologna e Juventus. Una vera e propria perla quella del talento turco bianconero che al termine del match ha parlato così ai microfoni di Dazn: "Più bello bello questo gol o quello col Frosinone? Non è importante quale è stato il gol più bello, sono due gol bellissimi, però voglio dire che questo gol è per la squadra, perchè non abbiamo mollato, era importante non perdere questa partita". Messaggi già da leader del classe 2005 che sulla sua annata aggiunge: "Sicuramente è stata la mia prima stagione, è stata una stagione molto lunga, ma sono felice, sono soddisfatto di quello che ho dato".

Yildiz: "Sogno la numero 10"

Una stagione che ha lanciato definitivamente il gioiello della Juventus, lo stesso Yildiz conferma: "La Juventus ovviamente mi ha dato tanto, io ringrazierò sempre la Juventus. Posso solo dire che darò sempre il massimo per questa maglia, giorno dopo giorno, non mi risparmierò mai". I tifosi impazziscono per il futuro luminoso che lo aspetta e Kenan non vuole smettere e non vuole far smettere di sognare, vista anche l'esultanza alla Del Piero: "Il mio sogno è indossare la maglia numero 10 della Juve, ma credo che non sia questo il momento. Però in futuro si vedrà. Ci tengo a fare una dedica, a ringraziare la mia famiglia, grazie per tutto quello che fate per me".