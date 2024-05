Fagioli, inferno e rinascita: il post sul ritorno è un messaggio di battaglia

Minuto 71' e al Dall'Ara Montero ha deciso di (ri)mandare in campo Nicolò Fagioli. Il centrocampista è tornato a vestire la maglia della Juve e ha rimesso i piedi all'interno del terreno di gioco a distanza di 7 mesi. Mesi lunghissimi dopo la squalifica per il caso scommesse e un iter da seguire tra eventi e sedute. Un percorso che è terminato nella notte di Bologna, quando, il classe 2001 è tornato a fare quello che ha sempre amato fare, ovverio giocare a pallone. Un momento importante anche per mettersi alle spalle il periodo bruttissimo.

Fagioli-Juve, il messaggio dopo il nuovo esordio

Nicolò Fagioli è entrato in campo al posto di Rabiot nel finale e ha fatto rivedere le sue qualità e geometrie. Il centrocampista al termine della partita ha voluto pubblicare un messaggio sui social per celebrare la fine dell'incubo: "Un enorme emozione poter tornare in campo a fare ciò che amo e ho sempre amato. Sono stati 7 mesi lunghi e complicati. Di sofferenza e attesa. Di critiche e di sostegno. Ora è tornato il momento di far parlare solamente il campo. E amare questi colori. Grazie a tutti".