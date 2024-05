La Juve nel destino: dieci cose che non sapete su Thiago Motta

Thiago Motta è l'allenatore del momento, l'eroe del Bologna che va in Champions e con un futuro che potrebbe tingersi di bianconero . E allora scopriamo dieci cose che probabilmente non sapete di lui.

Le sue origini italiane, quelle che gli hanno consentito di giocare con la Nazionale, risalgono al bisnonno, originario della provincia di Rovigo ed emigrato in Brasile giovanissimo, si chiamava Fortunato Fogagnolo ed era nato nel 1897 proprio l'anno di nascita della Juventus.

La prima passione di Motta non è stato il calcio, ma la bicicletta.

A scuola, Motta, non andava molto bene, anzi a volte non ci andava affatto e la maestra cercava sua sorella, molto diligente, per cercare di convincere il piccolo Thiago a impegnarsi di più.

Motta ha giocato nella Juventus, anzi è stata la sua prima squadra. Si tratta della Juventus SP, ovvero San Paolo, che - curiosità - veste delle maglie quasi granata.

Il peggiore ricordo calcistico della sua carriera, secondo quanto dichiarato da lui stesso, è la finale degli Europei 2016, finita 4-0 per la Spagna.

Il suo compagno di camera nel pensionato della Masia, quando giocava nelle giovanili del Barcellona, era Victor Valdes, lo storico portiere del Barcellona che ora allena i portieri della seconda squadra blaugrana.

A tavola le origini italiane battono l'infanzia in Brasile: Motta, infatti, preferisce la pasta al churrasco.

A Parigi lo hanno soprannominato «le patron», il capo. E si dice che anche Ibrahimovic lo rispettava e aveva un poco di timore reverenziale.

Uno dei suoi ispiratori è Marcelo Bielsa, detto "El Loco", la frase che cita spesso è: «Per ottenere un calcio dominante bisogna non avere paura del pallone».

Nell'Under 19 del Psg, la prima squadra che ha allenato, ha sperimentato un avventuroso sistema di gioco 2-7-2 che aveva attirato l'attenzione di molti osservatori.

E voi, quante ne sapevate?