Alex Sandro e il record di Nedved: Juve, cosa succede sabato

A un passo da Nedved

Ora tutti si chiedono se celebrerà in campo il suo saluto alla Stadium e il perché non è un dettaglio per alcuni tifosi e per un tifoso speciale della Juventus. Alex Sandro, infatti, è fermo a 326 presenze con la maglia bianconera, esattamente una in meno di Pavel Nedved, che è lo straniero più presente di sempre della storia juventina. Se Alex Sandro entrasse in campo anche solo un minuto, lo raggiungerebbe, eguagliando il record. Da qualche settimana i tifosi dibattono sulla questione e vorrebbero che il record rimanesse in esclusiva di Nedved, che resta un idolo incontrastato del popolo juventino, presso il quale Alex Sandro, negli ultimi anni, non è stato così popolare. La decisione, dunque, è nelle mani di Paolo Montero, un altro idolo dei tifosi e, tra l'altro, grande amico di Pavel Nedved con il quale ha condiviso quattro stagioni a Torino. Salverà il suo record? Lo scopriremo sabato pomeriggio, anche se, al di là dei numeri, sono pochi quelli che possono scalfire l'importanza di Nedved nella storia juventina e difficilmente potrà farlo il buon Alex Sandro.