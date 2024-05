Il miglior ballerino della Juve, nessun dubbio ma...c'è anche una sorpresa!

Dopo il pareggio per 3-3 contro il Bologna alla prima partita assoluta di Paolo Montero come nuovo allenatore della Juventus, i bianconeri stanno preparando l'ultimo impegno stagionale che li vedrà scendere in campo contro il Monza. La partita, in programma sabato 25 maggio alle 18 all'Allianz Stadium, sarà decisiva per il piazzamento finale che al momento oscilla tra il terzo ed il quinto posto. Poco prima dell'allenamento odierno, i calciatori si sono però concentrati su un tema molto particolare, ovvero chi è il miglior ballerino all'interno della squadra.