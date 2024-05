Juve, il tesoretto dal mercato: chi è in partenza e quanto può portare in cassa

AAA Cercasi Tesoretto per finanziare la campagna acquisti. Cristiano Giuntoli questa estate avrà un bel da fare per quanto riguarda il mercato in uscita. Ci sono diversi elementi che per motivi diversi possono essere ceduti, permettendo al club bianconero di fare cassa e ottenere così risorse preziose per dare l’assalto ai grandi obiettivi della campagna acquisti estiva. L’obiettivo del dt bianconero è di replicare qualche uscita stile quella che l’anno scorso ha portato l’esubero juventino Denis Zakaria al Monaco per 20 milioni. Col senno del poi: un colpaccio quello di Giuntoli, che proverà a concedere il bis nelle prossime settimane.