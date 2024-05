Chiesa, vertice Juve: cosa succede nel peggiore dei casi? E Vlahovic…

Rivoluzione, ma non solo. Sarà fondato anche su tante conferme, il futuro della Juventus , come dimostrano i rinnovi di contratto di Andrea Cambiaso e Daniele Rugani , ufficializzati ieri. Prolungamenti annunciati da tempo, quasi certamente destinati a non essere gli ultimi, anche se su tempistiche ed esiti delle altre trattative riguardanti i rinnovi ci sono meno certezze di quante se ne registrassero su quelle relative al terzino e al centrale difensivo. Di Adrien Rabiot , la cui situazione sarà la prima a dover essere risolta, visto che il suo contratto scade il 30 giugno, parliamo a parte, a pagina 7, dove si spiega anche la sua assenza nella partita di oggi contro il Monza.

Giorni caldissimi

Manca un anno in più alla scadenza del legame tra la Juventus e Federico Chiesa, ma anche per l’attaccante azzurro i prossimi saranno giorni caldi: è infatti in programma la prossima settimana un incontro tra il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli e il suo agente Fali Ramadani. Incontro riguardo al quale l’unica certezza è che difficilmente sarà già quello decisivo. Proprio in virtù dei 13 mesi (abbondanti) che ancora mancano alla scadenza, la Juventus può concedersi un po’ più di tempo per affrontare la situazione: nel peggiore dei casi, ci sarebbe spazio per una cessione nella prossima sessione di mercato, per quanto con il coltello tenuto dalla parte della lama in fase di trattativa, proprio per il fatto che tra un anno Chiesa sarebbe svincolato.