McKennie e Chiara Frattesi, è già crisi? Il giallo social poi cancellato

Chiara Frattesi- McKennie, è finita? Quelle frasi sui social...

“ Ti auguro di stare dove sarai apprezzata, messa come priorità. Ti auguro di sentirti desiderata, mai messa nell’angolo. Ti auguro quei gesti sinceri, spontanei, dati con amore. Ti auguro di sentirti sempre all'altezza e mai inferiore, mai un'alternativa.Ti auguro di essere sempre qualcosa di bello per chi hai accanto” - le frasi postate da Chiara Frattesi che sembrerebbero dirette al centrocampista Juve. Ma non solo, i due si sono addirittura unfollowati su Instagram. Sui social si sono subito scatenati i commenti: “Mckennie e Chiara Frattesi durati da Natale a Santo Stefano” ha scritto ironicamente un utente ma non è il solo. L’ultimo avvistamento ufficiale della coppia risale alla finale di Coppa Italia vinta dalla Juve dove i due si sono fatti fotografare in teneri atteggiamenti.