McKennie e Chiara Frattesi, è ufficiale! La foto conferma e i tifosi Inter...

Mckennie e Chiara Frattesi , tana libera tutti. Ebbene sì, l'ultimo indizio social toglie ogni dubbio . Tra il centrocampista Juve e la sorellina di Frattesi c'è del tenero o forse più. Tutto è partito dallo scambio di follow e like sui social, con Chiara che si è poi palesata all’Allianz Stadium per la partita tra Juve e Fiorentina. Poi è stata la volta del video dei cani che ha infiammato ancora di più il gossip. Insomma, i diretti interessati non si sono espressi a parole, ma passo dopo passo anzi segnale dopo segnale hanno confermato la relazione.

McKennie e Chiara Frattesi, Juve-Inter tra amore e mercato

L’ultimo indizio, o chiamiamola pure conferma, è arrivata ancora una volta via social e ha fatto sparire quel piccolissimo dubbio che ancora c’era. In serata infatti McKennie ha postato sul suo Instagram una story che mostra la Torre Eiffel, versione Lego. “Finalmente finita” e una stella - ha scritto a corredo. Nella storia però ci sono anche alcune parti coperte… ha nascosto Chiara? Ebbene sì. A spoilerare la sua presenza a casa del centrocampista Juve ci ha pensato la sorella di Frattesi che poco dopo ha postato la stessa foto, ma dall’angolazione coperta dal texano. Insomma, i due hanno deciso di non nascondersi più anche se ancora non sono usciti allo scoperto con uno scatto di coppia. Che sia la prossima mossa? Intanto i tifosi Inter fanno ironia sul web e pensano al mercato: “ Chiara Frattesi ci sta portando McKennie al posto di Dumfries”, e ancora “McKennie in- Dumfries out che upgrade! Chiara portacelo”.