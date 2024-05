Di Gregorio respira la Juve, Galliani gli presenta lo Stadium e Locatelli...

L'ultima giornata di Serie A, che vede Juve e Monza affrontarsi allo Stadium, è stata l'occasione per consegnare i premi per i migliori calciatori della stagione. Un riconoscimento che ha ricevuto Michele Di Gregorio, eletto come mvp tra i portieri del campionato, e che ha potuto ritirare proprio davanti ai 40mila tifosi bianconeri che lo hanno riempito di applausi. Un'immagine particolarmente significativa, visto il sempre più probabile trasferimento del classe 1997 alla Juventus al termine della stagione.

Juve, Di Gregorio si "presenta" allo Stadium Il portiere del Monza ha ricevuto il premio dalle mani di Adriano Galliani nel pre partita. Il dirigente del club brianzolo è stato inquadrato durante un dialogo proprio con Di Gregorio in cui gli stava mostrando l'Allianz Stadium, quasi a volergli dire "guarda dove arriverai". Sembra infatti sempre più imminente il suo passaggio alla Juventus che verrà annunciato probabilmente già nelle prossime settimane. Anche per questo, forse, Manuel Locatelli si è avvicinato al portiere brianzolo per fargli i complimenti e dargli quasi già il benvenuto in squadra.

Juve, l'abbraccio di Vlahovic a Di Gregorio Oltre al portiere del Monza, anche Dusan Vlahovic è stato premiato come il miglior attaccante della Serie A 2023/2024. Nel momento in cui si è incrociato con Di Gregorio lo ha abbracciato, generando un'altra immagine che sembra avvicinare sempre di più il classe 1997 alla Juventus. Subito dopo l'attaccante serbo ha ricevuto il premio da Cristiano Giuntoli, tra il boato e l'entusiasmo dello Stadium per uno degli idoli della tifoseria.

