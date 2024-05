Juventus, Giraudo torna allo stadio per il "battesimo" juventino del nipote

Non metteva piede in uno stadio dal 2006, l'anno in cui scoppiò Calciopoli e Antonio Giraudo si eclissò dal mondo del pallone, senza più concedere interviste, né vedere partite dal vivo, ma limitandosi a portare avanti le sue battaglie legali. Oggi, però, ha interrotto la striscia di 18 anni per una buona ragione. Il suo nipotino, Giorgio juventinissimo come suo figlio Michele, faceva l'esordio allo Stadium e "nonno" Antonio non voleva mancare. Così, ha acconsentito che il figlio, da normale tifoso, comprasse i biglietti di tribuna Est e ha accompagnato lui e il nipote a vedere Juventus-Monza. Ovviamente la sua presenza non è passata inosservata.