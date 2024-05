Juventus-Monza 2-0: la festa dello Stadium la firmano Chiesa e Alex Sandro

Un 2-0 che vuol dire sicuramente quarto posto, terzo se l'Atalanta non fa bottino pieno contro Torino e Fiorentina , che non sarà chissà cosa ma ballano un cinque milioni che con il calciomercato alle porte vengono sempre utili. Finisce la stagione bianconera, senza Allegri a guidare ma con un Montero emozionato, finisce con i lampi di una Juve che forse verrà, con il tridente dal primo minuto, con Fagioli, con Tiago Djalò a presentarsi, con Di Gregorio che forse inizia ad assaggiare il bianconero ben catechizzato da Galliani . Finisce con le istantanee di una Juve che non sarà più, con Alex Sandro che nelle lacrime lascia il campo anche da marcatore e raggiungendo Nedved tra i cori dello Stadium.

Djalò esiste, Yildiz lotta e litiga, Chiesa alla Del Piero

Una festa, in tutto e per tutto. Subito indirizzata da Chiesa con il doppio tunnel a D'Ambrosio prima del gol e con il corner di Fagioli - ancora amareggiato per la traversa colpita qualche minuto prima - che il difensore brasiliano finalizza, alla 327esima presenza bianconera, che prosegue con gli ingressi di Pinsoglio in versione paratutto e del sopracitato Djalò, strappato all'Inter sul mercato per essere impiegato meno di De Sciglio prima di oggi. Nel mezzo un Yildiz che assaggia le provocazioni di Izzo e apre i gomiti nel calcio duro che lo aspetta, forse con una 10 sulle spalle che fa già sognare i tifosi, e che innesca la giocata di Chiesa, con un destro a giro ad omaggiare Del Piero che si infrange sull'incrocio, e la chiusura con il terzo palo di giornata, di Miretti, un altro che potrebbe tornare utile a Thiago Motta nel suo progetto Juventus. Il tutto mentre i cori di tutto lo stadio sono per Allegri e per Montero, tranne quelli del settore ospiti che salutano Di Gregorio, commiato al suo passato nella sua nuova casa, mentre i bianconeri vanno a portare la Coppa Italia sotto la curva.