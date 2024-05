Thiago Motta, il futuro e il curioso siparietto in tv: "Se so dove andrò? Sì..."

Thiago Motta è arrivato al capolinea della sua straordinaria avventura con il Bologna. A fine stagione il tecnico degli emiliani lascerà i rossoblù dopo la clamorosa qualificazione in Champions League, con il suo futuro che sembra sempre più diretto verso la Juventus. Nel prepartita della sua ultima panchina stagionale in trasferta contro il Genoa Motta ha dichiarato: "Come ci lasciamo con il Bologna? Di tutto questo parleremo al momento giusto. Voglio continuare ad essere felice con questa gioia e trascorrere ogni ultimo minuto con i miei ragazzi per finire questo lavoro nel miglior modo possibile. Posso dire che ho dato tutto a questo club dal primo all’ultimo giorno”.