Thiago Motta-Juve, chiusura vicina: i dettagli del contratto e la durata

Thiago Motta è sempre più vicino a diventare il prossimo allenatore della Juventus a partire dalla stagione 2024/2025. Secondo le ultime indiscrezioni di Fabrizio Romano il tecnico che ha portato clamorosamente il Bologna in Champions League nelle ultime ore si è notevolmente avvicinato alla Vecchia Signora, che negli ultimi sei mesi ha duramente lavorato per assicurarsi il nuovo allenatore dopo Massimiliano Allegri . Il club bianconero gli avrebbe proposto un contratto triennale, fino a giugno 2027, con uno stipendio pari a circa cinque milioni di euro a stagione.

Motta, il tentativo di Saputo

Il presidente Saputo ha provato fino all'ultimo momento a convincerlo per rimanere un altro anno per giocarsi la massima competizione europea con il Bologna ma ormai la strada sembrerebbe tracciata verso Torino. Intanto, fuori dal centro sportivo del club emiliano, è spuntato uno striscione dei tifosi con scritto "Grazie Thiago". In merito al suo futuro si era espresso anche l'amministratore delegato dei rossoblù Fenucci, dichiarando: "Lo vorrei legare a una sedia ma non è facile. In questi giorni parleremo con lui del futuro e vedremo cosa ci dirà. Il nostro desiderio sarebbe quello di continuare insieme, vedremo...".