Thiago Motta, il dettaglio all’intervallo e quel “grazie di tutto”: sarà Juve

Due indizi fanno una prova e quelli sul possibile addio di Thiago Motta al Bologna sono stati impercettibili ma hanno scatenato la fantasia dei tifosi della Juve. I bianconeri sono da tempo al lavoro con Giuntoli per trovare l'accordo con il tecnico italo-brasiliano (base triennale), anche se l'allenatore ha sempre temporeggiato... almeno a parole. "In questi giorni parlo con Saputo e decideremo insieme" ormai quasi una poesia da recitare a memoria. La verità è che il tempo scorre e nelle prossime 48 ore, forse anche prima, potrebbe arrivare la tanto attesa chiacchierata tra il presidente e Motta per parlare del futuro. Intanto dopo la sfida contro la Juventus i tifosi hanno colto altri due indizi per quanto riguarda le possibilità di un addio estivo.

Thiago Motta e il saluto di Saelemaekers Questione di gesti e di parole perché sono stati pubblicati alcuni video del tecnico del Bologna durante e dopo la partita contro la Juve. Il primo è successo tra primo e secondo tempo: Thiago Motta prima di rientrare in campo a dirigere la sua squadra ha dato una pacca a Bremer e si è soffermato a parlare con Rabiot. Simpatico è stato anche il commento di un tifoso: "Motta consola i suoi giocatori" dando anche un chiaro riferimento al risultato in quel momento 2-0 per i rossoblù.

Il secondo gesto invece è stato più plateale perché in diretta su Dazn durante l'intervista post partita è nato uno scambio di complimenti tra lui e Saelemaekers. Dopo le parole di Motta sull'esterno belga, la risposta del calciatore è stata chiara: "Grazie mister per tutto quello che hai fatto per noi". Poco spazio all'immaginazione perché nelle sue parole c'è stato il "saluto a Thiago Motta".

