Bonucci, finale col Fenerbahce e addio al calcio: "Voglio chiudere con un trofeo"

La possibilità di concludere con un trofeo, poi sarà addio al calcio giocato. Leonardo Bonucci è pronto a ritirarsi: a comunicarlo è stato il Fenerbahce sui propri canali. Il difensore azzurro e il club gialloblù giocheranno quest'oggi l'ultima gara della stagione contro l'Istanbulspor, in cui contenderanno il titolo turco al Galatasaray in quella che sarà un finale al cardiopalma. Poi, per il difensore, bandiera della Juventus, sarà il tempo di appendere gli scarpini al chiodo, proprio 24 ore dopo l'addio al calcio di Toni Kroos.