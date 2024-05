Vlahovic, promessa alla Juve dal Gp di Monaco: "So cosa si aspetta la gente"

Vlahovic: "Juve, prendiamoci ciò che ci spetta"

Vlahovic è stato nominato miglior attaccante del campionato: "Per me è stata una cosa importante, vorrei ringraziare la Serie A per il premio, alla gente che ha deciso. Per me è un piacere, lavoriamo per questo e sono contento. Sicuramente dall'anno prossimo dovrò fare meglio, so cosa la gente si aspetta".