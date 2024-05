"Thiago Motta e il calcio del futuro alla Juve: può essere pericoloso però..."

Ulivieri analizza il momento dei tecnici nel nostro campionato, esaltandoli: "I nostri allenatori sono i più bravi di tutti, l'hanno confermato i risultati di questo campionato. In più, i nostri allenatori non stanno operando in mezzo a grandi ricchezze. Abbiamo tante società attente ai bilanci, le disponibilità non sono le stesse di altre realtà europee. Guardo i campionati stranieri e soprattutto le squadre di metà classifica, quelle che possono spendere come noi. Mi sembra che il nostro calcio sia di livello superiore ".

E ancora: "Tutti gli anni vengono fuori nuovi allenatori, alla prima o seconda esperienza. Ci sono ricambi importanti, come Palladino o Cannavaro. Nicola ha fatto l'ennesima rimonta. Gasperini ha fatto grandi risultati. E poi ci sono allenatori che vanno meno su giornali come Marco Baroni: il Verona è una squadra che è stata cambiata totalmente a gennaio e l'ha rimessa in piedi". Ulivieri cita Nicola, e il discorso si sposta sulla corsa salvezza.

Salvezza: Ulivieri e le parole di Stirpe

L'Empoli, con un gol in pieno recupero, batte la Roma e si salva. Il Frosinone va ko in casa nello scontro diretto con l'Udinese e retrocede in Serie B. Ulivieri sottolinea come non sia d'accordo con le parole del presidente del Frosinone, Stirpe, che nel post gara ha parlato di un problema di credibilità del calcio italiano: "Secondo me no. Ho visto la partita ieri sera tra Empoli e Roma, la squadra di Nicola ha segnato a tempo scaduto in una partita soffertissima, la Roma ha cercato di vincerla, a tratti l’ha anche dominata. All'Empoli era rimasto solo un po' di contropiede e alla fine ha trovato la giocata vincente nel recupero. Non so come interpretare le parole di Stirpe".