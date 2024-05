"Un viaggio fantastico": l'emozionante saluto di Alex Sandro alla Juve

Un'ultima partita, con tanto di gol segnato, per dire addio nel modo migliore, e ora il commovente saluto social. Alex Sandro e la Juventus si separano , con la vittoria della Coppa Italia e con quel tributo dell'Allianz Stadium per il brasiliano dopo la sfida (e la rete) con il Monza . Nove stagioni vissute insieme, in cui i bianconeri e Alex Sandro hanno alzato al cielo 5 Scudetti, 5 Coppa Italia e 2 Supercoppa Italiana, oltre ad aver giocato una finale di Champions League.

Alex Sandro, commovente addio alla Juve

Alex Sandro, tramite un video pubblicato sui social bianconeri, si commuove mentre saluta il mondo Juve: "Credo la mia prima partita sia stata contro l'Udinese, in casa: da lì ho visto veramente cosa era la Juve. Una cosa di famiglia, di amicizia: quanto i tifosi volevano, vogliono e vorranno la vittoria. È difficile raccontare in una frase o in una parola tutto ciò che ho passato e che desidero per la Juve. Prima di tutto voglio ringraziare il club per tutti i momenti vissuti. Il mio cuore avrà uno spazio grande per tutti i tifosi, per la Juve, per tutti quelli che hanno vissuto questi momenti con me".