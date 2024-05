Chiesa paparazzato in Toscana: matrimonio con Lucia, data e location

Federico Chiesa avvistato a Grosseto. Stando a quanto riportato da MaremmaOggi, il calciatore della Juventus e la compagna stanno cercando la chiesa per la cerimonia di nozze, che con molta probabilità sarà il Duomo di Grosseto. Per il ricevimento si vocifera che la coppia avrebbe prenotato una tenuta in provincia, con una vista mozzafiato sulla campagna toscana.