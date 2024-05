Juve, ma che fai con Chiesa? La questione Motta e il possibile sostituto

E, adesso, sotto con l’Europeo. Il finale di stagione, impreziosito da due reti in due partite agli ordini di Montero, si è rivelato un virtuoso trampolino di (ri)lancio per Federico Chiesa. Ma più solide conferme in termini di apici e di continuità sono attese sul palcoscenico continentale, che tanto l’aveva esaltato tre anni fa. Per lustrarsi agli occhi di Thiago Motta o, chissà, per mettersi in mostra nel pieno della sessione estiva di mercato. Già, perché l’incompatibilità tra Allegri e Chiesa era ormai evidente anche ai muri della Continassa. Ma non per questo gli scenari sono destinati a mutare radicalmente con il sempre più probabile arrivo dell’ex tecnico del Bologna. Che predilige moduli adatti all’esterno bianconero, questo è vero, ma che al contempo strizza l’occhio a interpreti con qualità differenti.