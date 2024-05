Chiesa e Thiago Motta, mondi distanti: il futuro Juve e quelle voci fondate

Chiesa e il calcio di Thiago Motta

Dunque con il prossimo cambio alla guida tecnica, ovvero Thiago Motta e il suo calcio offensivo tanto invocato dallo stesso Federico quando soffriva il difensivismo di Allegri, in teoria l’attaccante potrebbe vivere una situazione ideale nella nuova Juventus, ma in realtà non è affatto così. Anzi. Potrebbe essere l’opposto. E il perché non è così difficile da comprendere. Il calcio dell’ormai ex allenatore del Bologna mal si sposa col modo di giocare dell’azzurro, che dopo qualche giorno di vacanza post Serie A si aggregherà al gruppo di Spalletti per preparare gli Europei, in programma tra giugno e luglio in Germania. Chiesa è un anarchico, che ha nell’istinto il proprio valore aggiunto. Difficile vederlo inserito in uno schema o in un dialogo tattico preimpostato in settimana. Lo stesso Mister Max, nel 3-5-2, ha provato per tutta la stagione a farlo giocare da seconda punta al fianco di Vlahovic per farlo legare nei dialoghi col serbo, ma alla fine Federico viaggiava dove preferiva, ovvero sulla corsia esterna, preferibilmente a sinistra.