Italia, Spalletti ne chiama 30 al primo giro per l'Europeo: Locatelli fuori!

Sono 30 i convocati del Commissario Tecnico dell' Italia , Luciano Spalletti , in vista del raduno di preparazione ad Euro 2024, che si terrà ovviamente al Centro Tecnico Federale di Coverciano . Non c'è Ciro Immobile tra gli attaccanti, mentre figura ovviamente Gianluca Scamacca , reduce dalla vittoria in Europea League e che Spalletti aveva elogiato solo qualche giorno fa .

Nella lista diramata dal ct azzurro, dalla quale il prossimo 6 giugno verranno fuori i 26 calciatori che prenderanno parte al Campionato Europeo, sono presenti tre calciatori della Juventus : si tratta di Andrea Cambiaso , Nicolò Fagioli e Federico Chiesa . Non sono presenti dunque Federico Gatti e Moise Kean, ma nella lista dei 30 non è presente nemmeno Manuel Locatelli.

La notizia non è stata accolta in maniera particolarmente favorevole dal classe 1998 ex Sassuolo, che ha palesato il suo dispiacere sui propri canali social.Appena la lista è diventata ufficiale, infatti, Locatell ha pubblicato una story sul suo account Instagram: niente scritte, niente foto, solo uno sfondo tutto nero, probabilmente per testimoniare quale sia il suo umore dopo aver ricevuto la notizia.