Ronaldo ringrazia la Juve, ma la causa stipendi non c'entra: ecco perché

Cristiano Ronaldo ha concluso la Saudi Pro League stabilendo il record di gol stagionali. Il portoghese ha siglato una doppietta nel successo dell' Al-Nassr sull'Al-Ittihad (4-2) e ha portato il suo bottino in campionato a 35, uno in più rispetto al primato del 2019 stabilito da Abderrazak Hamdallah . Il cinque volte vincitore del Pallone d'Oro ha ricevuto una standing ovation dai tifosi di casa. L'Al-Nassr ha chiuso al secondo posto in campionato, a 14 punti dai rivali dell' Al-Hilal , che si sono aggiudicati il titolo più di due settimane fa completando il campionato da imbattuti ma l'ex attaccante della Juventus ha battuto un nuovo record.

Ronaldo festeggia i nuovi record sui social

Il portoghese ha poi festeggiato i nuovi record con un paio di post sui social network. Prima ha scritto su X: "Non inseguo i record, sono i record che seguono me". Poi, anche su Instagram, ha condiviso un video celebrativo con un messaggio in cui ringrazia anche la Juve: "Orgoglioso di fare la storia come primo capocannoniere in 4 paesi diversi. Un grazie enorme a tutti i club, compagni di squadra e staff che mi hanno aiutato lungo il percorso" sono le parole di Ronaldo, che è ancora in causa con il club bianconero per il caso stipendi.