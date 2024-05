Alex Sandro, il commovente addio alla Juve: "Il nostro legame sarà eterno"

Un legame, quello tra il difensore brasiliano e il club, che non si interromperà nonostante l'addio: "In questi anni, ho avuto l’onore di giocare con leggende del calcio e sotto la guida di allenatori straordinari. Ma, soprattutto, ho avuto il privilegio di essere sostenuto da voi, tifosi straordinari. La vostra passione, il vostro amore per la Juventus, mi hanno ispirato ogni giorno a migliorare sia come giocatore che come persona. Il mio viaggio con la Juventus si conclude qui, ma il legame che ho con voi, con questa squadra, è eterno ".

Poi la conclusione emozionante: "Anche se indosserò una nuova maglia, il mio cuore avrà sempre un posto speciale per la Juventus e per tutti voi. Grazie per avermi accolto nella vostra famiglia, per avermi sostenuto nei momenti buoni e in quelli difficili, e per aver condiviso con me l’amore incondizionato per questo sport. Sarò per sempre grato per ogni istante trascorso insieme. Con affetto, Alex Sandro".