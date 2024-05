Motta e la Juve, quando arriva la firma? La prima richiesta di Thiago

Non ha la faccia da Hells Angels, ma la moto sì: una Harley Davidson che ama guidare, senza giubbotto di pelle nera, ma con lo stesso gusto di un rider americano. Thiago Motta sta godendosi il riposo dopo la trionfale stagione del Bologna in sella alla sua moto, con la quale attraversa da est a ovest l'Europa: Bologna-Cascais (in Portogallo), passando da Barcellona per una visita al padre e al fratello, che vivono lì. On the road...

Quando la firma?

Ma... la Juve? Non doveva firmare il contratto con i bianconeri, dopo aver annunciato alla proprietà americana del Bologna che non avrebbe proseguito in rossoblù? Sì, il piano sembra proprio essere quello, ma né la Juventus né Thiago Motta hanno fretta, un accordo è stato già trovato e le parti non temono sorprese. Quindi, visto che poi sarà un'estate particolarmente intensa, con il compito di ricostruire un nuovo ciclo vincente per la Juventus, Motta si è preso qualche giorno di vacanza. Per la firma del contratto ci sarà tempo, magari dopo la prima settimana di giugno.

Le richieste di Motta

Nel frattempo, però, qualche indicazione è stata data. Motta vorrebbe che la Juventus riuscisse a resistere alla tentazione di cedere Gleison Bremer, richiestissimo in Premier e con una clausola da circa 50 milioni di euro e punta molto anche su Dusan Vlahovic come centravanti. E ha già osservato con molta attenzione i giovani della Juventus, quelli che hanno giocato quest'anno in Serie A (sia in bianconero che in prestito) e anche gli emergenti della Next Gen. Anche su di loro ha idee e progetti molto precisi.