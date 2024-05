Thiago Motta incoronato da Buffon: “Allenatore che ha qualcosa di speciale”

“Quello che ha dimostrato in questi anni, perché secondo me anche a Spezia ha fatto un piccolo capolavoro, è il risultato di un allenatore che ha qualcosa di speciale”. È il commento di Gianluigi Buffon , che in occasione della cerimonia dei Globe Soccer Europe Awards tenutasi in Sardegna, ha detto la sua in merito all'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juve.

Buffon: "Con Motta un progetto ambizioso"

"La Juve probabilmente, volendo cercare di dare nuova linfa al progetto, un progetto ambizioso quando prendi un allenatore simile, anche suggestivo, secondo me ha avuto il coraggio anche di rischiare - ha dichiarato l’ex portiere bianconero - . Secondo me è un rischio calcolato. Di allenatori 'speciali' nella storia ce ne possono essere anche più di uno e sicuramente a oggi Thiago, per il percorso fatto, sta dimostrando di essere speciale”, ha concluso Buffon.

Buffon verso Euro2024

Nominato a settembre 2023 capo delegazione dell'Italia, Buffon ha raccolto l'eredità di Gianluca Vialli, e guardando ai prossimi impegni della Nazionale si è detto fiducioso sul futuro degli Azzurri che tra circa due settimane esordiranno a Euro2024 contro l'Albania. “Curioso di vedere quello che posso dare e curioso di vedere come affronteremo questo appuntamento. Vialli? Un’eredità enorme. Non posso neanche pensare di poter fare una corsa con loro, perché arriverei staccato".

"Consapevole di questo devo solo cercare di fare il mio meglio per dare quello che posso. Come penso di guidarli? Avendoli conosciuti bene credo che abbiano poco bisogno di orientamento, perché non sono dei ragazzi disorientati. Quelle poche volte che magari può capitare che qualche singolo vada fuori dall’alveo credo che già la presenza del mister basti a farlo rientrare in questo letto. La mia presenza può risultare quindi utile in altre situazioni”.

"Spalletti ha portato un senso di appartenenza spiccato, un modo di lavorare serio, lui e il suo staff stanno facendo di tutto per provare a dare qualcosina in più a questa squadra. Gara d'esordio la più complicata? La più difficile probabilmente no, ma forse la più delicata, perché iniziare nel modo corretto ti può dare quella fiducia e quella positività di cui tutti hanno bisogno, anche noi", ha continuato Buffon.

Il pensiero su Conte-Napoli

“Conte al Napoli? Per me è un binomio perfetto, esplosivo, che arriva nel momento ideale per entrambe le parti. Antonio troverà emozioni ed energie di cui lui si nutre e Napoli troverà il condottiero del quale certe realtà hanno bisogno".