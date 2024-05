La Juve di Motta, per chi c’è posto? De Sciglio ai margini: possibile addio

TORINO - Caccia al rinforzo. La priorità di mercato , in casa Juve , si chiama Calafiori , ma è il reparto dei terzini quello che - anche a livello numerico - avrà bisogno di maggiori ritocchi, nell’ottica di un passaggio alla difesa a quattro. Se Di Lorenzo rappresenta la traccia più calda, Giuntoli è al lavoro per irrobustire il pacchetto di esterni bassi anche con volti giovani.

Nella lista dei desideri compaiono il terzino sinistro Patrick Dorgu, 2004 del Lecce, e il terzino destro Yan Couto, 2002 del City, mentre sono in corso valutazioni sui ragazzi di proprietà. Motta vorrebbe vedere Barbieri all’opera almeno nel corso del ritiro estivo, in modo da soppesarne da vicino la crescita, ma al contempo monitora i prodotti più interessanti della Next Gen, da Comenencia a destra fino a Rouhi a sinistra. A fargli spazio in prima squadra potrebbe essere De Sciglio, ai margini ormai da mesi: l’ex Milan ha un contratto fino al 2025, ma non è escluso che la società gli proponga una soluzione per uscire con un anno d’anticipo dall’accordo.