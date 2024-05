La Top 10 degli Under 21 più forti del mondo: Juve, uno ce l'hai tu!

Una stagione dal finale amaro, ma che da un punto di vista personale non può che essere positiva. Matias Soulé è stato senza dubbio una delle stelle più brillanti dell'ultimo campionato di Serie A , e questo nonostante la retrocessione del Frosinone . Ben 11 gol e 3 assist messi a referto in 36 partite giocate: un rendimento che gli è valso l'ingresso in una speciale classifica, insieme a colleghi parecchio illustri.

Il fantasista di proprietà della Juventus, secondo i dati Sofascore, rientra infatti nella classifica dei migliori 10 calciatori U21 dei top 5 campionati europei dell'ultima stagione, con una media di 7.26. Al di là del rendimento generale, sono le statistiche specifiche che danno bene la dimensione di quanto fatto da Soulé nell'ultima stagione. È al 5° posto per reti realizzate con 11, si piazza invece al 2° posto sia per il maggior numero di conclusioni tentate (83, dietro solo alle 100 di Garnacho del Manchester United) che per dribbling tentati (102, a 104 invece Savio del Girona).

Soulé è invece 1° per il numero di passaggi chiave realizzati, ben 84, precedendo due talenti come Xavi Simons del Lipsia e Florian Wirtz del Bayer Leverkusen, rispettivamente fermi a 79 e 75. Mai paura di prendersi responsabilità, che sia tentare un dribbling, tirare un calcio di rigore pesante o tirare fuori dal cilindro una magia. In attesa di capire quale sarà il suo futuro, se resterà in bianconero dopo il rientro dal prestito o andrà altrove, intanto l'argentino si regala una bella soddisfazione, facendo parte della graduatoria dei migliori U21 insieme a top mondiali come Bellingham o Musiala e con statistiche da urlo. Ma quali sono tutti gli altri calciatori che compongono questa speciale classifica?