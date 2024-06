De Sciglio, matrimonio a sorpresa in casa Juve: dopo Rugani, un altro sì

Dopo le nozze di Daniele Rugani e Michela Persico, c'è stato un altro matrimonio in casa Juventus. A convolare a nozze, stavolta, è stato Mattia De Sciglio, che ha sposato la compagna Nikita Scacchi. A svelare la notizia è stato un reel pubblicato su Instagram dalla wedding planner Silvia Slitti, che ha documentato alcuni momenti della cerimonia e della festa che è seguita in una location d'eccezione, ovvero quella di Villa Mangiacane a San Casciano, provincia di Firenze. La dimora scelta dalla coppia per i fiori d'arancio ha radici antiche. La storia avvincente di questa tenuta risale alla fine del XIV secolo, costruita su progetto di Michelangelo per la famiglia Machiavelli.