Giuntoli chiama "i suoi": Pompilio e Stefanelli nella nuova Juve, ecco chi sono

Da oggi ha preso posto alla Continassa Giuseppe Pompilio , storico braccio destro di Cristiano Giuntoli che a Torino riprenderà il legame con il direttore tecnico della Juve . La prossima settimana ci sarà anche l'annuncio di Thiago Motta e con ogni probabilità verrà dato anche quello di Stefano Stefanelli attuale direttore sportivo del Pisa in procinto di lasciare il club toscano. Anche lui in passato può vantare una lunga collaborazione con il numero uno dell’area tecnica juventina. È stato responsabile dell’ Under 19 del Napoli quando Giuntoli era nel capoluogo campano dopo essersi fatto apprezzare per il lavoro svolto tra Vis Pesaro e Carpi per poi approdare a Cesena , Pistoia e quindi Pisa. La curiosità è che Pompilo e Stefanelli sono entrambi dirigenti laureati in giurisprudenza. Ma andiamo a scoprire meglio chi sono i due nuovi profili bianconeri.

Giuseppe Pompilo e Stefano Stefanelli, ecco chi sono

Entrambi uomini di legge, sono laureati in giurisprudenza, vantano una lunga militanza nel mondo del calcio che consente ad entrambi di saper fiutare al volo le problematiche che possono insorgere nel gruppo squadra e quindi essere utili collaboratori dello staff tecnico. Ma non solo. Molto attivi sul mercato, rappresenteranno un valido aiuto anche in ambito scouting visto che Giuntoli da sempre li considera ottimi osservatori in grado di individuare con prontezza potenziali talenti. Il lavoro non mancherà visto che la Juventus ha deciso di puntare sui giovani da portare nella propria cantera per poi farsi le ossa nella Next Gen e quindi essere pronti per il grande salto in prima squadra dove Motta cercherà di proporre il proprio calcio fatto di possesso palla, schemi offensivi e grande dinamismo. A ben pensare il calcio che ha permesso a Giuntoli, attraverso Luciano Spalletti, di riportare lo scudetto sotto il Vesuvio a distanza di 33 anni dopo l’ultima volta firmata Diego Armando Maradona.