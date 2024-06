"Douglas Luiz? Sono assolutamente stupito. Juve, fai un colpaccio mondiale"

La Juventus continua a lavorare sul mercato e Giuntoli ha messo nel mirino Douglas Luiz dell'Aston Villa. Il club inglese ha necessità di vendere entro la fine di giugno per rientrare nei paletti del FFP della Premier League e non incappare in sanzioni. Il centrocampista brasiliano è il primo nella lista perché ha attirato gli occhi di diverse società e ha un valore importante, abbastanza alto. I bianconeri hanno parlato in questi giorni con Monchi per portare avanti la trattativa con l'inserimento di alcune contropartite come McKennie e, l'ultima novità, è quella di Iling-Junior. A questo, però, è stata aggiunta anche una richiesta economica di conguaglio di 20 milioni di euro. Massimo Marianella in tal senso ha detto durante la trasmissione di mercato su Sky Sport: "Giuntoli deve andare là subito...".

Douglas Luiz-Juve e le parole di Marianella Il telecronista e giornalista di Sky Sport, Massimo Marianella, esperto di calcio inglese ha parlato molto bene di Douglas Luiz e l'ha definito: "In quel ruolo è uno dei migliori al mondo in assoluto". Da centrocampista, infatti, in stagione ha segnato ben nove reti oltre a far vedere grandi doti di inserimento, ha colpito per le sue doti tecniche abbinate anche a un'ottima fisicità. Insomma, un giocatore moderno nel suo ruolo e su cui la Juve ha messo gli occhi.

E poi ha continuato sull'affare impostato in questo momento: "20 milioni più Iling-Junior e McKennie è un affare clamoroso, da fare subito? Da fare ieri e lasciare anche una mancia. Prendere Douglas Luiz sarebbe un colpaccio mondiale. Dovessero accettare Giuntoli deve andare là subito". L'uomo mercato bianconero è al lavoro e nei prossimi giorni potrebbe tornare a parlare con Monchi per portare avanti la trattativa per il brasiliano classe 1998.

© RIPRODUZIONE RISERVATA