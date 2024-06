Douglas Luiz-Juve, la novità può far felice Monchi. Rabiot, c'è il Milan ma...

Inizia ad accendersi il mercato intorno a Moise Kean. La punta classe 2000, infatti, non rientra nei piani di Thiago Motta e della Juventus ed è pronto ad andare via durante l’estate. Un addio inevitabile visto che il suo contratto scade nel 2025 e in questi mesi le parti non hanno mai trovato l’accordo per il rinnovo. Un tema in ballo fino a gennaio, prima che società e giocatore decidessero già di separarsi. In inverno, però, il trasferimento all’Atletico Madrid saltò sul più bello, poiché i tempi di recupero dall’infortunio erano più lunghi del preventivato. Chissà che - visto il desiderio di Alvaro Morata di tornare alla Juve - non possa esserci un ritorno di fiamma pure sull’asse Atletico-Kean. Magari imbastendo il più classico degli scambi. Scenario al momento che appare complicato da realizzare, ma non impossibile.