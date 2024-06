Koopmeiners shock: infortunio nel riscaldamento, perde l'Europeo!

Teun Koopmeiners salta Euro 2024: "Il centrocampista non potrà partecipare dopo essersi infortunato ieri nel riscaldamento della partita contro l'Islanda. Ti stiamo pensando, Teun", si legge nella nota diramata dalla federazione olandese. Così come il compagno di squadra all'Atalanta Marten De Roon, dunque, il classe '98 è costretto ad alzare bandiera bianca e dare forfait in vista della competizione continentale in programma in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Lunga la lista degli indisponibili per il Ct degli Orange Ronaldo Koeman che dovrà fare a meno anche del centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong, ancora out per l'infortunio alla caviglia rimediato lo scorso 21 aprile nel Clasico del Bernabeu contro il Real Madrid.