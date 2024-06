Thiago Motta, il giorno dell’annuncio Juve e il compito durante Euro 2024

C’è una Juve che aspetta e una Juve che... prende il sole. In vacanza, come Thiago Motta che passa dalla spiaggia dorata di Cascais in Portogallo alla terra rossa di Parigi, al Roland Garros, lì dove l’allenatore promesso sposo della Signora ha assistito alla finale femminile persa dalla nostra Jasmine Paolini contro la numero uno al mondo, la polacca Swiatek . Probabile che Thiago possa fermarsi anche oggi al “Philippe-Chatrier” per assistere alla finale maschile tra Alcaraz e Zverev , in compagnia della moglie Angela Lee e delle tre figlie, Sophia, Larissa e Beatriz. Le vacanze poi proseguiranno fino ai primi di luglio, con una pausa per ufficializzare il passaggio alla Juventus, presumibilmente attorno alla metà della settimana che inizierà domani.

Motta: Torino ti aspetta

La Torino bianconera aspetta Thiago Motta per cominciare il nuovo corso in panchina, che partirà ufficialmente da luglio: nel frattempo il dt bianconero Cristiano Giuntoli sta lavorando per mettere l’allenatore nelle migliori condizioni possibili per lavorare fin dal raduno alla Continassa, per poi spostarsi per una settimana in Germania, nel centro sportivo di Herzogenaurach. Il conto alla rovescia prosegue e i tifosi juventini devono avere ancora un po’ di pazienza, ma è di fatto certo che domani si aprirà la settimana dell’ufficialità di Thiago Motta alla Juve.