Juve e Fanatics, accordo fino al 2035! Chi è il nuovo Global Partner

Nuova partnership in casa Juve . Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito la società bianconera ha annunciato l'accordo con Fanatics , piattaforma digitale leader nel settore dello sport, che per i prossimi 11 anni, fino alla stagione 2034-35 si occuperà della gestione del merchandising della Vecchia Signora. Si tratta di una delle partnership più complete e ambiziose mai stipulate nel panorama del merchandising sportivo. Fanatics lavorerà al fianco del club per far crescere il suo marchio e l’offerta di prodotti per i tifosi in tutta Italia e in ogni angolo del mondo. Nell'ambito dell'accordo Fanatics diventerà il Master Licensee per il merchandising dei bianconeri, gestendo l'attività dalla sede di Fanatics Italy, combinando competenze locali e potenzialità globali per offrire un'esperienza di livello mondiale e l'accesso ai prodotti a tutti i tifosi sparsi in tutto il pianeta.

Le parole di Calvo

Grande soddisfazione per il Managing Director Revenue & Football Development Francesco Calvo: "Il mondo del merchandising ha subito un incredibile cambiamento negli ultimi dieci anni grazie all'ingresso di un player come Fanatics, che ha rivoluzionato il settore a livello globale. Siamo orgogliosi di unire le forze con un leader globale in questo ambito per favorire lo sviluppo di una parte così strategica e fondamentale del nostro business. Questa partnership ci consentirà di avvicinarci ai nostri tifosi in tutto il mondo, grazie alla distribuzione globale e ai nuovi investimenti che Fanatics realizzerà in accordo con la Juventus per sviluppare il nostro business e creare un'offerta di livello veramente mondiale per i nostri sostenitori". Gli fa eco il President of International di Fanatics Stephen Dowling: "La Juventus è uno dei club più iconici del calcio mondiale, con tifosi in ogni angolo del globo - leader sia dentro che fuori dal campo - e siamo onorati di lavorare con loro per rivoluzionare l'esperienza dei tifosi sia all’interno dei negozi che online, attraverso nuovi design dei prodotti e una migliore disponibilità a livello globale. Questa nuova partnership è una delle più ambiziose che abbiamo mai stipulato con un club, dimostrazione della lungimiranza con cui Juventus sta operando, permettendoci di ottenere un accordo completo e innovativo".