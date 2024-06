Lookman-Juve e non solo, l'indiscrezione dall'Inghilterra spaventa l'Atalanta

Di Gregorio, Douglas Luiz, l'interesse forte per K. Thuram.... Cristiano Giuntoli ha deciso di dare un segnale forte ai tifosi, alla Juventus e, soprattutto, alle squadre della Serie A in vista della prossima stagione. Ma se il mercato deve ancora iniziare ufficialmente, il lavoro del dirigente bianconero è ancora all'inizio ma ha sul tavolo diverse situazioni su cui poter lavorare per consegnare a Thiago Motta una rosa importante in vista del prossimo campionato. Da Calafiori a Koopmeiners ma l'olandese dell'Atalanta sembra non essere l'unico orobico finito sul taccuino dell'ex Napoli perché dall'Inghilterra hanno messo i bianconeri tra i club interessati per Ademola Lookman.

Lookman, interesse Juve e Premier Lookman ha concluso una stagione importante e ha attirato su di sé tutte le attenzioni dei grandi club tra Italia e all'estero. Con l'Atalanta ha vinto da protagonista, con una storica tripletta in finale, l'Europa League contro il Bayer Leverkusen. Ovviamente Gasperini e la Dea non vorrebbero privarsi dell'attaccante, ma su di lui ci sono voci importanti per quanto riguarda il futuro.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, non soltanto la Juventus sarebbe interessata al giocatore ma anche diversi club di Premier League e il Bayern Monaco in Bundesliga. Al momento soltanto voci e non è detto che nei prossimi giorni non possano arrivare offerte ufficiali per Lookman.

