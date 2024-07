Barzagli-Fiorentina ora è un giallo: tutto pronto, poi il rifiuto. Ma perché?

Colpo di scena in casa Fiorentina: Andrea Barzagli non sarà l'allenatore dell'Under 16. L'ex difensore della Juventus sembrava il candidato principale per la panchina, ma nelle scorse ora c'è stato un dietrofront da parte della società. Dopo un anno di prova nello staff di Maurizio Sarri e l'avventura mai partita nello staff della Nazionale di Mancini, sarebbe stata la prima esperienza con un ruolo di primo piano. Un compito importante e delicato, come formatore dei ragazzi, i talenti del domani. Ed è un tema ripreso più volte per analizzare le problematiche dei flop dell'Italia, l'ultimo all'Europeo. Ma cosa è andato storto?

Barzagli-Fiorentina U16, salta tutto: la ricostruzione Mistero alla base della decisione di Barzagli di tornare sui propri passi dopo l'annuncio: negli ambienti del tifo viola si fa chiaramente riferimento al passato bianconero come fattore determinante, ma interpellati sull'argomento sia il club sia il diretto interessato hanno smentito. Di sicuro c'è che in campo un Barzagli con la maglia della Fiorentina ci va, è il figlio Mattia, attualmente tesserato per le giovanili gigliate. “Non vado al Franchi, ma vado a vederlo nel meraviglioso centro sportivo che hanno fatto” - ha detto l'ex Juve in una recente intervista rilasciata a Radio Serie A.

La fede viola e il passato alla Juve Barzagli aveva poi parlato tranquillamente del suo tifo: “Sono tifoso della viola, così come i miei genitori e mio fratello. Andavo in curva, avevo l'abbonamento. Poi quando ho iniziato a giocare seriamente, non ci sono più andato”. L'ex bianconero ha parlato anche del suo passato da calciatore: “E' la cultura del nostro paese che fa sì che ci siano difficoltà nel parlare di queste cose. Io vivo a Firenze da tre anni, è chiaro che non me le vado a cercare allo stadio, perché so che sono visto come un ex calciatore della Juventus”.

