Travis Scott, felpa Juve e show all'afterparty: ecco dove e quando

Continua la serie di celebrità della musica internazionale che sceglie di indossare merchandising della Juventus per le apparizioni pubbliche. Dopo 21 Savage, con la maglia di Alessandro Del Piero , si è aggiunto alla lista anche Travis Scott . Il celebre rapper americano si è infatti presentato ad un afterparty organizzato a Zurigo con una felpa del club bianconero. Un dettaglio che non è sfuggito ai tifosi ed ai fan del cantante, che si sono scatenati sui social.

Le immagino sono ovviamente diventati virali in pochissimo tempo, soprattutto tra i tifosi della Juventus. Travis Scottè infatti tra i cantanti più popolari del mondo, con quasi 56 milioni di follower sui social. Il rapper non è comunque stato il primo ad indossare una maglia della Juve, ma anzi si aggiunge ad una lunga lista...

L'afterparty, organizzato subito dopo il concerto di Travis Scott a Zurigo venerdì 5 luglio, è andato in scena in un locale della città. Per esibirsi il rapper ha scelto un completo molto particolare: guanti e cappellino neri, jeans e soprattutto una felpa della Juventus targata Kappa. Un ricordo degli anni '90 del club bianconero, con i tanti successi arrivati sotto la gestione di Marcello Lippi.

Da Drake a 21 Savage, i rapper Juve

Tra gli episodi più celebri c'è sicuramente il rapper Gunna che ha scelto di indossare una maglia della Juve per il videoclip del suo singolo "Top off" pubblicato nel 2018. Da non dimenticare altre grandi icone della musica come Drake o Rihanna, che è stata addiruttura ospite all'Allianz Stadium per assistere ad una partita dei bianconeri contro l'Atletico Madrid in Champions League.