Juve, il tesoretto lo fanno in due. Udinese e Venezia, a chi il pacchetto?

Tesoretto Tommaso Barbieri . Si accende, infatti, il mercato intorno al giovane terzino destro bianconero. L’ottima stagione disputata in prestito nelle fila del Pisa in B ha attirato le attenzioni di diversi club della massima serie nei confronti del classe 2002. Con la Juve al lavoro per trovare la soluzione più soddisfacente sia a livello economico sia soprattutto a livello tecnico per la crescita del ragazzo. Il Genoa ci aveva provato nelle scorse settimane prima di virare con decisione su Alessandro Zanoli . Poco male. Per Barbieri nei giorni successivi sono subito arrivate altre due pretendenti, stavolta accomunate geograficamente dalla provenienza comune. Entrambe, infatti, appartengono al Nord-est della penisola.

Udine, pacchetto dalla Continassa

Sono Venezia e Udinese le due squadre, infatti, che si contendono le sue prestazioni. I friulani, che hanno già chiesto alla Juve nei giorni scorsi Facundo Gonzalez in prestito con diritto di riscatto, potrebbero così creare un vero e proprio pacchetto-shopping da prelevare alla Continassa. I bianconeri di Udine, infatti, hanno ricevuto una proposta del Galatasaray per Festy Ebosele e potrebbero quindi dirottare parte del ricavato per acquistare proprio Barbieri. Soluzione questa maggiormente gradita alla Vecchia Signora, a caccia di denari utili per finanziare i prossimi colpi in entrata. In realtà però Barbieri al momento preferisce approdare in Laguna, dove il suo agente Beppe Riso ha già trovato un’intesa di massima con il club arancioneroverde. Un affare tira l’altro, verrebbe da dire. Il noto procuratore, infatti, sta chiudendo col ds veneziano Pippo Antonelli pure l’approdo di Gaetano Oristanio (Inter) alla corte di Di Francesco. Lavori in corso che si intrecciano anche con le mosse bianconere.