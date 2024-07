Juve, sfida alla Next Gen: data, ora e biglietti per il test in famiglia

La stagione della Juventus ha preso il via con le prime sedute di allenamento sotto gli occhi vigili di Thiago Motta e anche di Giuntoli. Ora la squadra potrà mettere in campo le prime indicazioni tattiche nei primi test. In programma c'è anche un appuntamento in famiglia contro la Next Gen , fissato per martedì 6 agosto alle 18.30. Una delle ultime sgambate prima dell'inizio del campionato. I bianconeri inizieranno la girandola delle amichevoli il 26 luglio in Germania al Max-Morlock Stadion contro il Norimberga. A seguire se la vedranno contro il Brest a Pescara il 3 agosto , alle ore 21:00. Poi la sfida contro la seconda squadra e infine l’ 11 agosto all'Ullevi Stadium di Goteborg, andrà in scena alle ore 15:00 il test contro l’ Atletico Madrid .

Juve contro Next Gen: via all'acquisto dei biglietti

Questo il comunicato della società: "La stagione della Juventus è cominciata con la preparazione agli ordini di mister Thiago Motta che ha preso il via al JTC. Vi abbiamo annunciato tutti gli appuntamenti della preseason dei bianconeri, fra questi ci sarà anche la partita amichevole a porte aperte della Prima Squadra con la Juventus Next Gen. Un'amichevole che si svolgerà a tempi ridotti e che sarà una grande occasione per spingere i bianconeri verso l'inizio dei loro campionati, di Serie A e Serie C. Martedì 6 agosto 2024 alle ore 18:30 dunque le porte dell’Allianz Stadium si apriranno e si potrà assistere, gratuitamente, all’evento a fortissime tinte bianconere. Potrete assicurarvi il vostro tagliando per assistere all'amichevole preseason a partire da oggi venerdì 12 luglio, secondo le seguenti modalità: Venerdì 12 luglio ore 12:00: fase riservata a tutti gli abbonati (Base, Under, Full e Star), senza prelazione sul posto. Ciascun abbonato potrà ottenere 2 biglietti, come detto a titolo gratuito, nei settori dell’Allianz Stadium che saranno disponibili al pubblico. Tutti i biglietti saranno emessi, anche per gli abbonati, in formato e-ticket. Lunedì 15 luglio ore 15:00: biglietti a disposizione di tutti i tifosi. Bianconeri, vi aspettiamo all’Allianz Stadium!".