Buffon sposa Ilaria D'Amico in Toscana: pubblicazioni affisse, la data

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico saranno presto marito e moglie . ll matrimonio tra l'ex portiere della Juventus e la giornalista sportiva si svolgerà a Lucca , in Toscana. Le pubblicazioni sono state affisse venerdì 12 luglio all'albo pretorio dei Comuni di Carrara e di Milano. Al momento la data precisa della cerimonia non è stata ancora fissata, tuttavia è certo che il fatidico 'si' dovrà essere pronunciato entro 180 giorni dalla pubblicazione. La proposta di matrimonio era arrivata un anno fa e la coppia aveva inizialmente programmato di sposarsi entro giugno 2024. Tuttavia, a causa degli impegni legati agli Europei di calcio, hanno dovuto rimandare. Buffon e D'Amico, che stanno insieme dal 2014, hanno una relazione solida e duratura. La loro storia d'amore è iniziata mentre Gigi era ancora sposato con Alena Seredova , madre dei suoi figli Louis Thomas e David Lee, suscitando un grande interesse mediatico , alimentando il gossip e numerose polemiche.

Gigi Buffon e Ilaria D'Amico, l'ironia sulle nozze e i rumors sulla gravidanza

Dalla relazione Buffon e D'Amico è nato un figlio, Leopoldo. Parlando di lui, Gigi aveva dichiarato: "Gioca a basket, ogni tanto prova il calcio, ma se volesse fare anche tennis, pallanuoto o pallavolo lo porteremmo a fare anche quello". Nonostante le critiche e i pregiudizi che hanno dovuto affrontare, la coppia è rimasta unita e ora manca solo l'anello al dito". Nei mesi scorsi la giornalista aveva ironizato circa la data delle nozze: "Ci eravamo detti di farlo a giugno 2024, con calma, poi è arrivato il nuovo impegno di Gigi con la Nazionale e quindi rischieremmo, con gli Europei, di sposarci in una birreria bavarese. Scherziamo e diciamo che siamo come Renzo e Lucia. Vedremo, magari anticiperemo, ma sarà di certo un momento intimo, senza clamore". La notizia delle imminenti nozze di Buffon e D'Amico è arrivata dopo quella riguardante una presunta nuova gravidanza della giornalista. Secondo quanto riportato di recentedalla rivista Diva e Donna Ilaria sarebbe in dolce attesa ed i segni della dolce attesa sarebbero già visibili nelle recenti immagini pubblicate dal rotocalco. Nonostante la notizia non sia stata ancora confermata ufficialmente dalla coppia, i rumors circolano con insistenza. Alcune fonti vicine alla coppia avrebbero confermato indirettamente l'indiscrezione.