La maglia Juve fa già il boom: è testa a testa tra Vlahovic e chi non t'aspetti

Il nodo sponsor

Questione di giorni, forse: nel frattempo la Juventus ha scelto proprio il gioiello turco come testimonial del lancio della nuova divisa ufficiale, con tanto di tuta spaziale e allunaggio, per sottolineare l’importanza nodale del classe 2005 nel progetto juventino per il futuro, ma anche nel presente. La corsa alla nuova maglia, certificata nei numeri della notevole affluenza nel primo giorno di distribuzione ufficiale, è resa ancora più spasmodica dalla particolarità di una maglia che potrebbe anche diventare rara: dipenderà dalle tempistiche dello sponsor principale dopo la fine dell’accordo con lo storico marchio Jeep. Alla Juventus non succedeva di cominciare la stagione senza la maglia griffata dal 1981, una vita fa, da quando per la prima volta vennero ammessi gli sponsor sul petto in Serie A. La ricerca prosegue, ma la dirigenza bianconera, in questo senso, non ha ancora affondato il colpo perché punta a un accordo pluriennale da una quarantina di milioni a stagione: le voci parlano di interessamenti da alcuni grandi marchi americani, ma al momento si tratta di ipotesi, in attesa di novità concrete.