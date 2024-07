Todibo, l'indiscrezione che sorride alla Juve: "Perché il West Ham si arrende"

Jean Clair Todibo vuole a tutti i costi la Juventus nonostante il Nizza abbia trovato un accordo importante con il West Ham. Per questo, come riportato dal giornalista Santi Aouna di Footmercato, è in atto un assoluto braccio di ferro tra il giocatore e il suo club per la decisione del suo futuro. La Juventus è alla ricerca di un difensore importante e con esperienza, Giuntoli l'ha messo nel mirino ed è pronto a fare leva sulla volontà del calciatore per farlo arrivare a Torino, nonostante il muro del club francese nei giorni scorsi.

Todibo, la Juve e il West Ham: la situazione mercato

La situazione non è delle più semplici perché dalla Premier League è arrivata un'offerta monumentale per centrale, ma i bianconeri gli hanno prospettato un progetto di primo piano. Il West Ham ha trovato l'accordo con il Nizza sulla base di 36 milioni più bonus, ovvero una cifra davvero importante per un difensore. Nonostante questo, però, Todibo vuole assolutamente la Juve perché il progetto di Thiago Motta lo affascina e i bianconeri gli avrebbero prospettato un ruolo più centrale e di primo piano a differenza degli Hammers.

Proprio per questo, come riportato dalla Francia, sono previsti nuovi contatti tra Giuntoli e il club francese per capire la fattibilità dell'affare. Ma se fonti francesi riportano questo, nelle ultime ore sono venute fuori alcune indiscrezioni dall'Inghilterra che sembrerebbero sorridere ai bianconeri...